Шмигаль розповів, як отримати та на що можна буде витрати 1 тис. грн за вакцинацію

Про це Шмигаль заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, кошти в розмірі 1 тис. грн будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію", а витратити їх можна буде на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. "Дія" сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID. Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", – сказав Шмигаль.

Він додав, що ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали від пандемії.

"Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці, які щепилися двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb