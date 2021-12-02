Рада ухвалила законопроєкт про виплату "тисячі Зеленського" за вакцинацію

За відповідне рішення проголосували 253 нардепи, передає Еспресо.TV.



У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Це рішення має стимулювати бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.



За ці кошти громадяни з 19 грудня зможуть:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси;

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал;

купити книги.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія". Для отримання виплати необхідно обрати в застосунку послугу "еПідтримка", пройти перевірку на відповідність до визначених критеріїв і відкрити в онлайн банку віртуальний рахунок, на який надійде виплата.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня заявив, що уряд планує збільшити загальну суму виплат за повну вакцинацію від коронавірусу, це питання має розглянути Верховна Рада найближчим часом.

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Скористатись цією сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.