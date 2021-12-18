Епіфаній назвав терміни можливого переходу українців до святкування Різдва 25 грудня

Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити" — сказав Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, але процес має відбутися поступово.



На його думку, українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.

До того ж Епіфаній переконаний, що "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними".

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно", - прокоментував очільник ПЦУ.

7 січня православні церкви, а також УКГЦ святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем.

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня.