Епіфаній назвав терміни можливого переходу українців до святкування Різдва 25 грудня
Глава Православної церкви України Епіфаній сподівається, що українці зможуть святкувати Різдво 25 грудня вже протягом 10 років
Про це він розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.
"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити" — сказав Епіфаній.
Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, але процес має відбутися поступово.
На його думку, українців вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією.
До того ж Епіфаній переконаний, що "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними".
"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно", - прокоментував очільник ПЦУ.
7 січня православні церкви, а також УКГЦ святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем.
Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня.
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