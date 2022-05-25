Про це повідомляє "Трибуна".

У матчі 1/64 фіналу турніру Калініна здобула автоматичну перемогу завдяки тому, що суперниця відмовилась виходити на корт. Як мінімум вихід до 1/32 "Ролан Гаррос" дасть 25-річній українці 130 очок.

У рейтингу WTA Ангеліна Калініна займає 36 місце з 1387 балами і тепер гарантовано обжене першу ракетку України Еліну Світоліну (33 позиція). Зараз між тенісистками різниця 67 очок, але Еліна пішла у декрет, то ж не зароблятиме пункти в рейтинг.

Україна отримає нову першу ракетку національного рейтингу вперше з 2012 року.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна у березні 2022 року розгромила росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї.

15 травня стало відомо, що Світоліна чекає на народження доньки у жовтні

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb