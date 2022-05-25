Ера Світоліної закінчилась? В Україні вперше з 2012 року зміниться перша ракетка
25-річна Ангеліна Калініна гарантовано очолить рейтинг українок у WTA після завершення "Ролан Гаррос"
Про це повідомляє "Трибуна".
У матчі 1/64 фіналу турніру Калініна здобула автоматичну перемогу завдяки тому, що суперниця відмовилась виходити на корт. Як мінімум вихід до 1/32 "Ролан Гаррос" дасть 25-річній українці 130 очок.
У рейтингу WTA Ангеліна Калініна займає 36 місце з 1387 балами і тепер гарантовано обжене першу ракетку України Еліну Світоліну (33 позиція). Зараз між тенісистками різниця 67 очок, але Еліна пішла у декрет, то ж не зароблятиме пункти в рейтинг.
Україна отримає нову першу ракетку національного рейтингу вперше з 2012 року.
- Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна у березні 2022 року розгромила росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї.
- 15 травня стало відомо, що Світоліна чекає на народження доньки у жовтні
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