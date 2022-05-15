Українська тенісистка Світоліна повідомила, що вагітна

Про це Еліна Світоліна написала у фейсбук.

"З наповненим любов'ю та щастя серцем ми раді повідомити, що в жовтні чекаємо дівчинку", – написала вона.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна у березні 2022 року розгромила росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї.

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