Українська тенісистка Світоліна повідомила, що вагітна
Тенісистка Еліна Світоліна чекає на народження доньки у жовтні
Про це Еліна Світоліна написала у фейсбук.
"З наповненим любов'ю та щастя серцем ми раді повідомити, що в жовтні чекаємо дівчинку", – написала вона.
- Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна у березні 2022 року розгромила росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї.
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