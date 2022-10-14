Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на заяву Ердогана.

"Для газового хабу буде визначено найбільш сприятливе місце. Туреччина вже має газовий хаб, який працює для задоволення внутрішніх потреб. А новий хаб буде націлений на міжнародні постачання", - сказав він.

За його словами, створення нового газового хабу в Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" вже доручили міністерству енергетики та природних ресурсів Туреччини та відповідним відомствам з російської сторони. Вони мають провести спільну роботу й представити підсумки, на основі яких "будуть зроблені конкретні кроки".

На думку Ердогана, найзручнішим місцем для запропонованого російським президентом Путіним нового газового хабу до Європи може стати регіон Трак'я на північному заході Туреччини.

13 жовтня Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину. За його словами, транзит газу з "Північних потоків" можна перемістити, створивши найбільший хаб у Туреччині. Москва, на думку Путіна, може зробити постачання газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.

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