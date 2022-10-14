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Ердоган доручив уряду проробити кроки щодо створення "газового хабу" у Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" і назвав можливе місце для нього

14 жовтня, 2022 п'ятниця
13:49
Світ Реджеп Ердоган

На думку президента Туреччини Реджепа Ердогана, найзручнішим місцем для запропонованого Путіним нового "газового хабу" до Європи може стати регіон Трак'я на північному заході Туреччини

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на заяву Ердогана.

"Для газового хабу буде визначено найбільш сприятливе місце. Туреччина вже має газовий хаб, який працює для задоволення внутрішніх потреб. А новий хаб буде націлений на міжнародні постачання", - сказав він.

За його словами, створення нового газового хабу в Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам"  вже доручили міністерству енергетики та природних ресурсів Туреччини та відповідним відомствам з російської сторони. Вони мають провести спільну роботу й представити підсумки, на основі яких "будуть зроблені конкретні кроки".

На думку Ердогана, найзручнішим місцем для запропонованого російським президентом Путіним нового газового хабу до Європи може стати регіон Трак'я на північному заході Туреччини.

  • 13 жовтня Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину. За його словами, транзит газу з "Північних потоків" можна перемістити, створивши найбільший хаб у Туреччині. Москва, на думку Путіна, може зробити постачання газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.

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Росія
газ
Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
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