Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину

Про це повідомляє РІА "Новости".

Путін зазначив, що у цьому мають бути зацікавлені партнери Росії. Москва, за словами президента, може зробити постачання газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.

"Втрачений обсяг транзиту "Північними потоками", ... ми могли б перемістити і в регіон Чорного моря, і зробити таким чином основними маршрутами постачання нашого природного газу до Європи через Туреччину, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб для Європи, якщо, звичайно, у цьому зацікавлені наші партнери", – пояснив Путін.

Міненерго Туреччини заявило, що пропозиція російського президента нова і потребує обговорення.

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