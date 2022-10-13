Путін запропонував постачати газ у Європу через Туреччину
Президент Росії Володимир Путін у рамках «Російського енергетичного тижня – 2022» заявив, що транзит газу з «Північних потоків» можна перемістити, створивши найбільший хаб у Туреччині
Про це повідомляє РІА "Новости".
Путін зазначив, що у цьому мають бути зацікавлені партнери Росії. Москва, за словами президента, може зробити постачання газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива.
"Втрачений обсяг транзиту "Північними потоками", ... ми могли б перемістити і в регіон Чорного моря, і зробити таким чином основними маршрутами постачання нашого природного газу до Європи через Туреччину, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб для Європи, якщо, звичайно, у цьому зацікавлені наші партнери", – пояснив Путін.
Міненерго Туреччини заявило, що пропозиція російського президента нова і потребує обговорення.
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