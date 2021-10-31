Ердоган годину спілкувався з Байденом у Римі

Перемовини проходили у закритому для преси режимі та тривали близько 1 години та 10 хвилин. У зустрічі взяв участь також голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, розповідає Еспресо.TV.



Згідно з повідомленням Управління зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, на яке посилається турецька урядова інформаційна агенція Anadolu, лідери двох країн "наголосили на наявності волі для зміцнення та розвитку двосторонніх відносин та досягли домовленості про створення відповідного спільного механізму".



У ході зустрічі президентів було обговорено кроки, які необхідно зробити відповідно до загальної перспективи щодо збільшення обсягу двосторонньої торгівлі, повідомили в Управлінні.



На зустрічі лідерів також обговорювалися політичний процес у Сирії, доставка гуманітарної допомоги тим, хто потребує Афганістану, вибори в Лівії, ситуація у Східному Середземномор'ї та дипломатичні зусилля на Південному Кавказі, зазначили своєю чергою в адміністрації американського президента.



"Президент США Байден підтвердив значущість оборонної співпраці між двома країнами та членства Туреччини в НАТО, а також висловив стурбованість Вашингтона щодо наявності у Туреччини російських систем протиракетної оборони С-400. Американський лідер також наголосив на важливості сильних демократичних інститутів, поваги до прав людини і верховенства закону для миру та процвітання", - поінформували в Білому домі.



За даними різних американських і турецьких медіа, під час зустрічі Байдена та Ердогана також піднімалисятеми F-16 та F-35. Байден, зокрема, запевнив, що це питання перебуває на порядку денному США.

Нагадаємо, Туреччина зацікавлена ​​у придбанні винищувачів F-16 виробництва США.