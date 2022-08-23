English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Ердоган на Кримській платформі: Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності України

Ердоган на Кримській платформі: Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності України

23 серпня, 2022 вiвторок
19:45
Світ Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України

Про це він заявив на другому саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Ми вважаємо, що війна, яка триває від 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль для того, щоб створити дипломатичний ефективний канал для досягнення цієї мети. Ми маємо суттєві досягнення у цьому питанні. Зокрема, можна назвати зустріч міністрів закордонних справ в Анталії в березні, мирні переговори у Стамбулі, зернову угоду", - наголосив Ердоган.

За його словами, збереження темпу, перетворення цього процесу на тривалий результат залежить від дій сторін на шляху до миру.

"Ми сповнені рішучості у продовженні наших зусиль, сприяючи та виступаючи посередником, не втомлюючись у процесі відновлення та встановлення миру", - запевнив президент Туреччини.

Ердоган зауважив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні.

"Це критично важливо для всього регіону та для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи", - зазначив він.

Ердоган також заявив, що Крим - це Україна, і Туреччина підтримує Крим у складі України. Президент Туреччини додав, що кримські татари - це громадяни України, і Крим має розвиватися в їхніх інтересах.

  • Під час саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що багато європейських країн були згодні вести бізнес із Росію вже після окупації Криму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Крим
Туреччина
війна з Росією
Реджеп Ердоган
Читайте також:
Виталий Портников
21 серпня, 2022 неділя
Україна і Росія не залишаться на політичній карті світу у тому вигляді, у якому вони зараз є, - Портников
21 серпня, 2022 неділя
800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу, - експерт Defense Express Рябих
22 серпня, 2022 понедiлок
У МЗС Росії пригрозили НАТО зіткненням ядерних держав з тяжкими наслідками
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.52
    Купівля 39.52
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
23 серпня
21:00
Зеленський: Поки про переговори з Росією і мови не може бути
20:51
загибель доньки Дугіна, росія
"Це точно не наша відповідальність": президент про заяви росіян щодо причетності України до загибелі Дугіної
20:38
Запорізька АЕС
"Нас почули". МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС через Україну, а не окуповані землі, - Зеленський
20:11
Володимир Зеленський
Зеленський: ​​​​​​​Ми повертатимемо Крим шляхом, яким вирішимо самі
20:11
зерно хліб пшениця елеватор
У Німеччину прибув перший потяг із 1200 тоннами української кукурудзи
20:05
Російський аналог Вікіпедії "Руніверсаліс"
У Росії запустили аналог Вікіпедії, який перестав працювати першого ж дня
19:40
Олаф Шольц
Німеччина надасть Україні додаткового озброєння вартістю понад €500 млн
19:17
Угорщина
В Угорщині лише 3% виборців Орбана звинувачують РФ у війні в Україні
19:15
МАГАТЕ
Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС
19:11
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 20–23 серпня
19:00
Бєлгород, пожежа
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що причиною вибухів на складі боєприпасів 18 серпня став "ефект лінзи"
19:00
Центр протидії дезінформації застерігає
"Ищем "глаза" на Буковине": українців попередили про поширення SMS-повідомлень із закликом співпрацювати з окупантами за крипту
18:55
Оновлено
Михайло Мудрик (на задньому плані)
УПЛ: "Шахтар" не зміг переграти "Металіст 1925", "Зоря" перемогла "Ворсклу", результати інших матчів 1-го туру
18:46
Аналітика
Непокаране зло повертається
Плач Феміди, або Непокаране зло повертається. Частина 1
18:39
Оновлено
Джастін Трюдо
Канада надасть додаткову підтримку органам безпеки України
18:31
Росія знищує освітню та наукову інфраструктуру України: від обстрілів постраждали 2400 закладів освіти
18:27
путлер шойгу
Путін втратив довіру до Шойгу і напряму проводить наради з військовими, - росЗМІ
18:26
Інфографіка
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:18
Ексклюзив
Олег Синютка
Загроза позбавлення українців тепла взимку є, але буржуйками ми її не вирішимо, - нардеп Синютка
18:14
Енергодар, Запорізька АЕС
Нова маніпуляція від окупантів: російські військові обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:10
Ексклюзив
Курт Волкер
Загальна вартість допомоги Україні від США до кінця 2022 року становитиме $12 млрд, - Волкер
18:08
Польща
У Любліні в День Незалежності України на міській ратуші піднімуть польський та український стяги
17:58
Зузана Чапутова
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти
17:57
вчителька
Директори шкіл Вроцлава шукають учителів з України
17:49
Потяг до перемоги
До столиці прибув "Потяг до перемоги"
17:40
Росія втрачає партнерів у Південно-східній Азії
Росія через агресію в Україні та санкції втрачає партнерів не лише у Європі, а й в Азії
17:37
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін мріяв про відновлення Радянського Союзу, але не врахував волю народу України, - Княжицький
17:37
Ексклюзив
путін лукашенко
У Європі не буде безпечно, поки Білорусь не стане частиною вільного світу, - дипломат Хара
17:35
Денис Шмигаль
Україна витратила майже 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення Росії
17:22
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
"Деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог": Зеленський про підсумки перемовин з польським президентом
17:22
Денис Шмигаль
В Україні до роботи повернулося понад 80% підприємств, - Шмигаль
17:22
вертоліт Алігатор
Українські військові збили ворожий гелікоптер К-52, який називають "алігатором"
17:21
деокупаціїя Крим
У Севастополі пролунали вибухи, окупанти наполягають, що працювала ППО
17:20
Тіна Кароль
VOICESOFNATION: Тіна Кароль у вигляді голограми заспівала гімн України
17:15
ООН закликала РФ надати незалежним спостерігачам доступ до українських військовополонених
17:02
Зеленський і Дуда відкрили в Києві Алею сміливості
"Символ хоробрості, дружби, підтримки України": Зеленський і Дуда відкрили в Києві Алею сміливості
16:44
Ракета для польоту на Місяць в рамках місії Artemis 1
США вперше за пів століття запускають місію на Місяць
16:34
єДопомога
Ще 10 тисяч українців зможуть отримати допомогу від міжнародної організації
16:34
Ексклюзив
Херсон
"Хотів ще познімати, але сказали, що мене шукають": фотокор з Херсона розповів про життя в окупації та евакуацію
16:30
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Ірландія підтримує право України на вступ у Євросоюз, - премʼєр-міністр Міхал Мартін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV