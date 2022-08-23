Про це він заявив на другому саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Ми вважаємо, що війна, яка триває від 24 лютого, має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України. Туреччина доклала надзвичайних зусиль для того, щоб створити дипломатичний ефективний канал для досягнення цієї мети. Ми маємо суттєві досягнення у цьому питанні. Зокрема, можна назвати зустріч міністрів закордонних справ в Анталії в березні, мирні переговори у Стамбулі, зернову угоду", - наголосив Ердоган.

За його словами, збереження темпу, перетворення цього процесу на тривалий результат залежить від дій сторін на шляху до миру.

"Ми сповнені рішучості у продовженні наших зусиль, сприяючи та виступаючи посередником, не втомлюючись у процесі відновлення та встановлення миру", - запевнив президент Туреччини.

Ердоган зауважив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні.

"Це критично важливо для всього регіону та для світової системи безпеки, для стабільності, для підтримки територіальної цілісності України, її суверенітету, для політичної системи", - зазначив він.

Ердоган також заявив, що Крим - це Україна, і Туреччина підтримує Крим у складі України. Президент Туреччини додав, що кримські татари - це громадяни України, і Крим має розвиватися в їхніх інтересах.

Під час саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що багато європейських країн були згодні вести бізнес із Росію вже після окупації Криму.

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