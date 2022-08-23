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Зміна політики Заходу - це не просто припинення "Північного потоку-2", а його цілковитий демонтаж, - Дуда на Кримській платформі

23 серпня, 2022 вiвторок
16:04
Суспільство президент Польщі Анджей Дуда

Під час саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що багато європейських країн були згодні вести бізнес із Росію вже після окупації Криму

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, забагато країн давали Росії знати, що вони згодні вести з нею бізнес, як зазвичай, вже після окупації Росією українського Криму.

"Я хотів би нагадати, що Північний потік-2 почав діяти вже після анексії Криму. Немає повернення до звичайних економічних зв’язків з Росією. Коли РФ воює проти України, нападає, окупує міжнародно визнані території України... Зміна політики Заходу це не просто припинення Північного потоку-2, а також ліквідація, цілковитий демонтаж цього потоку", - сказав Дуда.

Також президент Польщі зазначив, що повернутися до відносин з РФ станом на 23 лютого вже неможливо, враховуючи ті звірства, які скоїла Росія в Україні.

"Бомби, які впали на Харків і Київ, після побачених Ірпеня, Бородянки, Бучі. Маріуполь, який знищений ракетами. Після злочинів, після війни, через руїни і знищення України ми не маємо змоги повернутися до 23 лютого. Треба звільнити усю територію України, включно з Кримом", - зауважив він.

  • У вівторок, 23 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до столиці України.
  • Президент Польщі Анджей Дуда запевнив українців, що Польща є тимчасовим прихистком для багатьох українців і Україна може цілком розраховувати на підтримку поляків.
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Україна
Польща
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