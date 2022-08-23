До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда
У вівторок, 23 серпня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до столиці України
Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у twitter.
Адміністрація виклала відео, на якому Дуда виходить із вагона на київському залізничному вокзалі.
Анджей Дуда приїхав до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. У столиці він візьме участь у другому саміті Кримської платформи, який розпочнеться вже сьогодні.
Також в ході візиту відбудуться двосторонні переговори Дуди та Зеленського, під час яких сторони обговорять ситуацію в Україні та військову, економічну та гуманітарну підтримку.
У канцелярії польського президента наголосили, що перебування Дуди в Україні 23 серпня, у День Державного прапора та напередодні Дня Незалежності, символічне. Адже Дуда завжди підтримував Україну.
- 17 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підтвердили, що віртуально долучаться до саміту Кримської платформи.
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