Участь у саміті Кримської платформи підтвердили уже три лідери G7
Очільники Німеччини, Канади та Японії підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня
Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Кримської платформи.
Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда долучаться до віртуального саміту.
23 серпня, через рік після першого саміту, президент України ініціював проведення другого саміту Кримської платформи. Він відбудеться у онлайн-форматі.
На саміт було запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи, яких станом на сьогодні є 48.
Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.
Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
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