Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору"

Про це пише The Times of Israel.

"Ізраїль реалізує стратегію повного знищення міста та його людей. Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою", - заявив він під час виступу перед своєю партією. Ердоган також пообіцяв, що його країна вживе заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.

Своєю чергою терористів ХАМАСу він описав як "бійців опору", які намагаються захистити свої землі.