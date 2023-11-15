Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору", які захищають свої землі
Про це пише The Times of Israel.
"Ізраїль реалізує стратегію повного знищення міста та його людей. Я відкрито кажу, що Ізраїль є терористичною державою", - заявив він під час виступу перед своєю партією. Ердоган також пообіцяв, що його країна вживе заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.
Своєю чергою терористів ХАМАСу він описав як "бійців опору", які намагаються захистити свої землі.
- 14 листопада юрист Метін Кюлюнк подав заяву проти прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до мін'юсту Туреччини для подальшої передачі її до Міжнародного кримінального суду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе