У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
Юрист Метін Кюлюнк подав заяву проти прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Мін'юсту Туреччини, для подальшої передачі її до Міжнародного кримінального суду
Про це він написав у соцмережі Х.
Правозахисники звинувачують прем'єра Ізраїлю у воєнних злочинах.
"14 листопада 2023 року, тобто сьогодні об 11:00, ми, в тому числі Мукахіт Бірінчі, Бурак Бекіроглу та Метін Кюлюнк, пред’явимо звинувачення прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та всім іншим злочинцям, які мають вплив на воєнні злочини, за геноцид, який вони вчинили", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заява складається з 23 сторінок.
"Ми не сумніваємося, що Міністерство юстиції передасть нашу заяву. Ми виконуємо обов'язок перед нашою релігією, належністю та громадянством з натхненням, яке отримуємо від наших предків. Нехай Бог буде з нашими палестинськими братами й тими, хто в міру своїх сил захищає свою справедливу справу", - додав юрист.
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