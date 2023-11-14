У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу

Про це він написав у соцмережі Х.

Правозахисники звинувачують прем'єра Ізраїлю у воєнних злочинах.

"14 листопада 2023 року, тобто сьогодні об 11:00, ми, в тому числі Мукахіт Бірінчі, Бурак Бекіроглу та Метін Кюлюнк, пред’явимо звинувачення прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та всім іншим злочинцям, які мають вплив на воєнні злочини, за геноцид, який вони вчинили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заява складається з 23 сторінок.

"Ми не сумніваємося, що Міністерство юстиції передасть нашу заяву. Ми виконуємо обов'язок перед нашою релігією, належністю та громадянством з натхненням, яке отримуємо від наших предків. Нехай Бог буде з нашими палестинськими братами й тими, хто в міру своїх сил захищає свою справедливу справу", - додав юрист.