Ердоган поговорив з Путіним про переговори України та Росії в Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з Владіміром Путіним
У розмові Ердоган наголосив на важливості збереження розсудливості в позиції сторін і продовження діалогу, повідомляє видання Hurriyet.
Президенти двох країн в ході розмови обговорили підсумки недавніх переговорів делегацій України та РФ в Стамбулі. Ердоган заявив Путіну, що позитивна і конструктивна зустріч російсько-українських делегацій "вселяє надію на мир".
- Нагадаємо, 1 квітня вранці Ердоган анонсував розмову з Путіним: умовлятиме "зробити крок" разом із Зеленським для розв'язання проблем Криму та ОРДЛО.
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