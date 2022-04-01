Ердоган поговорив з Путіним про переговори України та Росії в Стамбулі

У розмові Ердоган наголосив на важливості збереження розсудливості в позиції сторін і продовження діалогу, повідомляє видання Hurriyet.

Президенти двох країн в ході розмови обговорили підсумки недавніх переговорів делегацій України та РФ в Стамбулі. Ердоган заявив Путіну, що позитивна і конструктивна зустріч російсько-українських делегацій "вселяє надію на мир".