Про це повідомляє Anadolu.

За інформацією управління зв'язків адміністрації президента Туреччини, Ердоган та Путін поспілкувалися телефоном.

Турецький лідер наголосив, що загони народної самооборони Курдистану продовжують діяльність на півночі Сирії. Він наголосив на необхідності очищення від них території у понад 30 км біля кордонів Туреччини відповідно до досягнутих у Сочі у 2019 році домовленостей.

Ердоган також висловив сподівання на якнайшвидше припинення війни Росії проти України.

Крім цього він торкнувся реалізації "зернової угоди" та заявив, що завдяки її реалізації з України було вивезено понад 13 млн тонн агропродукції. Ердоган висловив сподівання, що "зерновим коридором" поряд з продовольством експортуватимуться й інші види продукції.

27 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що між Москвою та Анкарою існують розбіжності щодо Сирії.

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