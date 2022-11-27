Про це повідомляють російські ЗМІ.

У відповідь на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана від 21 листопада, що РФ не виконує домовленостей, які було досягнуто у 2019 році у Сочі, Дмитро Пєсков визнав, що між Москвою та Анкарою в цьому питанні існують розбіжності.

"Щодо Сирії розбіжності є з Туреччиною, колись їх вдалося купірувати та розшити в Сочі, був підписаний документ, який зачитували два міністри. Після цього ми чули заяву Ердогана, були й заяви наших представників, які говорили про те, що ми також не задоволені, як Туреччина виконує свої зобов'язання", - сказав Пєсков.

Водночас він висловив сподівання, що Туреччині та Росії вдасться уникнути конфронтації у Сирії.

"Але з Туреччиною є інша чудова історія - рівень наших відносин і політична мудрість дозволяють нам врегулювати подібні розбіжності не шляхом конфронтації, а шляхом напружених, нехай довгих і напружених, але все-таки переговорів", - зазначив Пєсков.

22 листопада Реджеп Тайїп Ердоган заявив про можливість проведення наземної операції в Сирії через ракетні обстріли країни.

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