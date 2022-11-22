Ердоган заявив про можливість наземної операції в Сирії проти курдів

Про це повідомляє France 24.

"Ця ситуация не обмежуватиметься виключно повітряною операцією. Компетентні органи, наше міністерство оборони та начальник штабу самі вирішать, який рівень сили варто застосувати сухопутним військам", - сказав президент Туреччини журналістам після повернення з Катару, де він був присутнім на Чемпіонаті світу з футболу.

Reuters додає, що під час свого виступу Ердоган заявив, що Туреччина наразі атакує курдів з літаків та артилерії.

"Дасть бог, і ми знищимо їх всіх за допомогою наших солдатів та танків", - сказав президент Туреччини.

Також зазначається, що Ердоган вже попереджав про можливість наземної операції, своєю чергою у США закликали утриматися від її проведення.

"Ми закликали Туреччину відмовитись від таких операцій, так само як і закликали Сирію відмовитись від ескалації конфлікту", - надає анонімний коментар представник Держдепу США.

21 листопада курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по півдню Туреччини.

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