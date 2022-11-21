Туреччина зазнала ракетного удару від курдів у Сирії, є загиблі
Курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по півдні Туреччини
Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено. Про це повідомляє Anadolu.
Обстріл прикордонного району Каркамиш провінції Газіантеп провадився з півночі Сирії.
За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет.
За деякими даними, вибухи сталися на території одного з ліцеїв. Крім того зафіксовано потрапляння до двох житлових будинків.
Ще один снаряд потрапив у фуру.
На тлі ракетної атаки президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.
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