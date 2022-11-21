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Туреччина зазнала ракетного удару від курдів у Сирії, є загиблі

21 листопада, 2022 понедiлок
13:31
Світ Ракетний удар по Туреччині

Курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по півдні Туреччини

Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено. Про це повідомляє Anadolu.

Обстріл прикордонного району Каркамиш провінції Газіантеп провадився з півночі Сирії.

За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет.

За деякими даними, вибухи сталися на території одного з ліцеїв. Крім того зафіксовано потрапляння до двох житлових будинків.

Ще один снаряд потрапив у фуру.

На тлі ракетної атаки президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.

  • Нагадаємо, 20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула внаслідок атаки турецьких військових.
  • У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Шестеро осіб загинуло, та понад 80 поранено. 
  • 14 листопада міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що ймовірного винуватця теракту  та ще 21 підозрюваного затримали. Сойлу заявив, що до вибуху причетні сирійські курди.
  • 18 листопада турецький суд постановив взяти під варту 17 людей, яких звинувачують у вибуху в Стамбулі. Водночас ще трьох підозрюваних звільнили від попереднього ув'язнення

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Сирія
Туреччина
курди
ракетний удар
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