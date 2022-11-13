У середмісті Стамбула пролунав вибух: щонайменше 6 загиблих та 53 поранених

Про це повідомляє турецька телерадіокомпанія TRT.

Кількість загиблих зросла до 6, а постраждалих - до 53. Раніше губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомляв про 4 загиблих та 38 поранених.

Єрлікая заявив у twitter, що вибух стався близько 16:20 (о 15:20 за Києвом) на вулиці Таксім Істікляль.

"На місце події були направлені служби безпеки, охорони здоров’я та пожежники. Є жертви та поранені. Ми інформуватимемо громадськість про розвиток подій", - пише він.

Фото Reuters

Скріншот

Турецький новинний телеканал Haber оприлюднив відео моменту вибуху.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama anı. Patlamadan önce bir kadının İstiklal Caddesi’ne paket bıraktığı tespit edildi. pic.twitter.com/341aGqDZYs — Haber (@Haber) November 13, 2022

Відомо, що вибух стався приблизно за 400 м від російського генерального консульства, що розташоване на цій же вулиці.

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