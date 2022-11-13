У середмісті Стамбула пролунав вибух: щонайменше 6 загиблих та 53 поранених
В центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух, наразі відомо про 6 загиблих та 53 поранених
Про це повідомляє турецька телерадіокомпанія TRT.
Кількість загиблих зросла до 6, а постраждалих - до 53. Раніше губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомляв про 4 загиблих та 38 поранених.
Єрлікая заявив у twitter, що вибух стався близько 16:20 (о 15:20 за Києвом) на вулиці Таксім Істікляль.
"На місце події були направлені служби безпеки, охорони здоров’я та пожежники. Є жертви та поранені. Ми інформуватимемо громадськість про розвиток подій", - пише він.
Фото Reuters
Скріншот
Турецький новинний телеканал Haber оприлюднив відео моменту вибуху.
Відомо, що вибух стався приблизно за 400 м від російського генерального консульства, що розташоване на цій же вулиці.
Новина доповнюється.
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