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Оновлено

У середмісті Стамбула пролунав вибух: щонайменше 6 загиблих та 53 поранених

13 листопада, 2022 неділя
17:32
Світ вибух у Стамбулі

В центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух, наразі відомо про 6 загиблих та 53 поранених

Про це повідомляє турецька телерадіокомпанія TRT.

Кількість загиблих зросла до 6, а постраждалих - до 53. Раніше губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомляв про 4 загиблих та 38 поранених. 

Єрлікая заявив у twitter, що вибух стався близько 16:20 (о 15:20 за Києвом) на вулиці Таксім Істікляль.

"На місце події були направлені служби безпеки, охорони здоров’я та пожежники. Є жертви та поранені. Ми інформуватимемо громадськість про розвиток подій", - пише він. 

Фото Reuters

Скріншот

Турецький новинний телеканал Haber оприлюднив відео моменту вибуху.

Відомо, що вибух стався приблизно за 400 м від російського генерального консульства, що розташоване на цій же вулиці.

Новина доповнюється.

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