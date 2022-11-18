Вибух у Стамбулі: Турецький суд постановив взяти під варту 17 людей
У Туреччині суд постановив взяти під варту 17 людей, яких звинувачують у вибуху в Стамбулі, який стався 13 листопада
Про це повідомляє AP.
Так, 17 осіб звинувачують у замахах на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.
Водночас ще трьох підозрюваних звільнили від попереднього ув'язнення. Також суд наказав депортувати з Туреччини 29 осіб, яких раніше затримали у зв'язку з вибухом.
- 13 листопада в Стамбулі пролунав вибух, унаслідок якого шестеро людей загинуло, а понад 80 - зазнали поранень.
- 14 листопада стало відомо, що ймовірного винуватця теракту в центрі Стамбула 13 листопада та ще 21 підозрюваного затримали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе