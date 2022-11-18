Про це повідомляє AP.

Так, 17 осіб звинувачують у замахах на єдність держави, навмисних вбивствах і замахах на вбивство.

Водночас ще трьох підозрюваних звільнили від попереднього ув'язнення. Також суд наказав депортувати з Туреччини 29 осіб, яких раніше затримали у зв'язку з вибухом.

13 листопада в Стамбулі пролунав вибух, унаслідок якого шестеро людей загинуло, а понад 80 - зазнали поранень.

14 листопада стало відомо, що ймовірного винуватця теракту в центрі Стамбула 13 листопада та ще 21 підозрюваного затримали.