Про це повідомляє Deutsche Welle.

Щонайменше 31 людина загинула внаслідок атаки турецьких військових в ніч на неділю, 20 листопада, на позиції курдів у північній Сирії. Турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо.

За даними Сирійського центру моніторингу дотримання прав людини (правозахисна організація, що базується у Великій Британії, SOHR), внаслідок атак загинули 18 членів очолюваного курдами альянсу "Сирійські демократичні сили", 12 сирійських військовослужбовців та один журналіст.

Водночас автономна курдська адміністрація на північному сході Сирії повідомила про 29 загиблих: 11 мирних жителів, 15 військових, дотичних до сирійської армії, двох охоронців і одного курдського бійця.

При цьому у ніч на неділю влада Туреччини повідомила про початок операції "Кіготь-Меч" на півночі Сирії та Іраку, спрямованої проти забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Про результати атак в Іраку наразі не відомо.

У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Шестеро осіб загинуло, та понад 80 поранено.

14 листопада міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що ймовірного винуватця теракту та ще 21 підозрюваного затримали. Сойлу заявив, що до вибуху причетні сирійські курди.

18 листопада турецький суд постановив взяти під варту 17 людей, яких звинувачують у вибуху в Стамбулі. Водночас ще трьох підозрюваних звільнили від попереднього ув'язнення.









