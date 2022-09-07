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Ердоган поїхав у турне на Балкани. Відвідає Боснію та Герцеговину, Сербію і Хорватію

7 вересня, 2022 середа
17:07
Світ Президенти Туреччини Ердоган та Сербії Вучич

У розмові з президентом Сербії Ердоган приділив увагу темі війни Росії в Україні, виступаючи з критикою дій Заходу

Про це йшлося на спільній пресконференції двох лідерів, які відбулась сьогодні, 7 вересня, інформує Anadolu Agency.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та Росії, так буде і надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси свідчать, що війна не скоро закінчиться", - зазначив турецький лідер.

Ердоган зазначив, що не згоден із підходами Заходу щодо ситуації в Україні.

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу. Тому що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, Захід відправляє в Україну зброю і металобрухт, що залежалися", - сказав президент.

Ердоган зазначив, що доти, доки відбуватиметься курс на провокування військових дій, результативність мирних ініціатив мінімальна.

"Чи можете ви сказати, що зараз перемагає одна зі сторін? Ні! Ця війна не має переможців, але дуже багато тих, що програли. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону взагалі не доречно", - наголосив турецький лідер.

Президент Туреччини також привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу.

"Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Наразі (у європейських країнах) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган.

Відзначимо, Ердоган розпочав балканське турне 6 вересня. Першою країною в рамках візиту була Боснія та Герцеговина. У Сараєві Ердоган зустрівся з головою Президії Боснії та Герцеговини Шефіком Джаферовичем. Зустріч у вузькому форматі, закритому для преси, відбулася одразу після церемонії офіційної зустрічі турецького лідера. Адміністрація Ердогана повідомила, що Туреччина готова надати Боснії та Герцеговині будь-яку можливу допомогу для подолання внутрішньополітичних конфліктів.

Потім турецький президент вилетів до Сербії. Там його зустрів президент Олександр Вучич. Крім того, у планах Ердогана візит до Хорватії.

  • Нагадаємо, напередодні візиту, 3 вересня, очільник МЗС в запевнив, що Туреччина допоможе забезпечити потреби Балкан у газі цієї зими. На цьому ринку вона готова потіснити Росію.

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Туреччина
Сербія
війна з Україною
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