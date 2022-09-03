Туреччина готова забезпечити країни Балкан газом цієї зими замість Росії

Про це міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив на відкритті саміту "Відкрита Балканська ініціатива" в Белграді у понеділок, 2 вересня, повідомляє Anadolu.

"Війна в Європі – це тривожний дзвінок. Ми бачимо, наскільки ми вразливі до різних потрясінь. Зима наближається", - зазначив головний дипломат Туреччини.

Він додав, що енергетична та продовольча безпека стали спільними викликами. Іншого рецепту їх подолання, крім солідарності, немає.

"Туреччина продовжує робити все можливе для безперебійної реалізації Стамбульської зернової угоди. Ми також робимо все можливе, щоб допомогти нашим балканським сусідам забезпечити їхні потреби в газі на зиму", — додав Чавушоглу.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

Раніше, 14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

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