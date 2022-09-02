Зеленський закликав ЄС обмежити ціну на російський газ

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент також відреагував на рішення щодо обмеження ціни на російську нафту.

"Щоразу я нагадую, що захист України – захист усієї Європи. Не тільки наш – усього демократичного світу. Саме з цього погляду варто розглядати погоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії", - сказав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, треба обмежити також ціну на російський газ.

"І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Вдячний пані Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це. Давно настав час саме таких енергетичних санкційних кроків проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро в Москву, а й важливо – відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціною на енергетичному ринку", - йдеться у відео.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

1 вересня міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не розраховує взимку на газ з Північного потоку.

Російський газовий монополіст 2 вересня оголосив про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік".

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