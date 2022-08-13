Ердоган полетить до Байдена домовлятися про постачання літаків F-16, - ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує у вересні зустрітися з очільником Білого дому Джо Байденом, аби домовитися про постачання винищувачів F-16
Про це повідомляє турецьке видання Sabah.
За інформацією видання, Джо Байден та Реджеп Тайїп Ердоган можуть зустрітися на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. Очікується, що вони обговорять постачання Туреччині американських винищувачів F-16.
Джерело стверджує, що Ердоган хоче прискорити процес постачання винищувачів F-16. У зв'язку з цим Анкара вимагає передати це питання на розгляд конгресу США.
14 липня палата представників США підтримала обмеження щодо продажу Туреччини винищувачів F-16. Туреччину виключили із програми закупівлі цих винищувачів через те, що Анкара купувала у Росії ракетні комплекси С-400.
- У квітні 2021 року Вашингтон запровадив санкції проти державної оборонної структури Туреччини.
- У жовтні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що США запропонували Анкарі закупити винищувачі F-16.
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