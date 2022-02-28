Ердоган скликає уряд Туреччини щодо повномасштабного нападу РФ на Україну

Про це пише Hürriyet.



На засідання уряду говоритимуть про дипломатичний рух Туреччини в контексті російсько-української війни, пропозицію її посередництва між РФ і Україною та можливі сценарії припинення вогню. Реджеп Тайїп Ердоган розповість уряду про перемовини, які Туреччина веде з Україною й Росією для припинення війни. Також наголошено, що конфлікти, які дестабілізують регіон, необхідно припиняти й вирішувати дипломатично.



Крім того, обговорять відключення РФ від SWIFT, дії країни для своїх громадян, котрі мешкають в Україні. Реджеп Тайїп Ердоган разом з урядом оцінять кроки, необхідні для гуманітарної допомоги.



Після зустрічі турецький президент виступить із промовою.

Нагадаємо, раніше Туреччина спільно з Азербайджаном запропонували організувати переговори України з РФ.

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