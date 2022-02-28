Ердоган скликає уряд Туреччини щодо повномасштабного нападу РФ на Україну
28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган збере уряд для обговорення повномасштабного нападу РФ на Україну та сценарії досягнення миру
Про це пише Hürriyet.
На засідання уряду говоритимуть про дипломатичний рух Туреччини в контексті російсько-української війни, пропозицію її посередництва між РФ і Україною та можливі сценарії припинення вогню. Реджеп Тайїп Ердоган розповість уряду про перемовини, які Туреччина веде з Україною й Росією для припинення війни. Також наголошено, що конфлікти, які дестабілізують регіон, необхідно припиняти й вирішувати дипломатично.
Крім того, обговорять відключення РФ від SWIFT, дії країни для своїх громадян, котрі мешкають в Україні. Реджеп Тайїп Ердоган разом з урядом оцінять кроки, необхідні для гуманітарної допомоги.
Після зустрічі турецький президент виступить із промовою.
- Нагадаємо, раніше Туреччина спільно з Азербайджаном запропонували організувати переговори України з РФ.
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