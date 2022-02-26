Азербайджан і Туреччина запропонували організувати переговори України з РФ, - Зеленський

Про це він сказав у своєму зверненні до українців.



"Наші дипломати цілодобово боролися, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення, щоб відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі (SWIFT). Маємо і цю перемогу. Це мільярди і мільярди збитків для Росії", - наголосив Володимир Зеленський.



Президент зазначив, що "це її ціна за підле вторгнення у нашу державу!".



За його словами, президенти Туреччини й Азербайджану Ільхам Алієв і Реджеп Тайїп Ердоган Ердоган запропонували організувати переговори України та Росії.



"Це можна тільки привітати", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 26 лютого Володимир Зеленський також повідомив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв обіцяв надати нафтопродукти Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb