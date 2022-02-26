Азербайджан і Туреччина запропонували організувати переговори України з РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільники Азербайджану та Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати перемовини України й Росії
Про це він сказав у своєму зверненні до українців.
"Наші дипломати цілодобово боролися, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення, щоб відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі (SWIFT). Маємо і цю перемогу. Це мільярди і мільярди збитків для Росії", - наголосив Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що "це її ціна за підле вторгнення у нашу державу!".
За його словами, президенти Туреччини й Азербайджану Ільхам Алієв і Реджеп Тайїп Ердоган Ердоган запропонували організувати переговори України та Росії.
"Це можна тільки привітати", - додав Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, 26 лютого Володимир Зеленський також повідомив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв обіцяв надати нафтопродукти Україні.
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