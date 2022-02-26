Зеленський: Алієв пообіцяв надати Україні пальне для карет швидкої допомоги та ДСНС
Президент Володимир Зеленський повідомив, що очільник Азербайджану Ільхам Алієв обіцяв надати Україні нафтопродукти
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні до українців.
"Добрий друг України Ільхам Гейдар Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів. Все не просто. Але тепер все буде", - зазначив він.
Він також зазначив у twitter, що за результатами розмови з президентом Азербайджану, всім АЗС SOCAR в Україні доручено надавати пальне для карет швидкої допомоги та ДСНС безкоштовно. Вночі чекають на літак з медикаментами з Азербайджану.
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