Зеленський: Алієв пообіцяв надати Україні пальне для карет швидкої допомоги та ДСНС

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні до українців.



"Добрий друг України Ільхам Гейдар Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів. Все не просто. Але тепер все буде", - зазначив він.



Він також зазначив у twitter, що за результатами розмови з президентом Азербайджану, всім АЗС SOCAR в Україні доручено надавати пальне для карет швидкої допомоги та ДСНС безкоштовно. Вночі чекають на літак з медикаментами з Азербайджану.

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