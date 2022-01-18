Ердоган вважає "нереалістичним" напад Росії на Україну

Про це повідомляє Daily Sabah.



На думку Ердогана, для того, щоб Росія зважилася на напад - їй необхідно враховувати політичну ситуацію в світі і всередині своєї держави.



Він вважає, що Росія і Україна не зважаться на силове протистояння один з одним.



"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну... Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав Ердоган.



Він також наголосив на необхідності обговорення цього питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

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