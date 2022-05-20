Єрмак назвав неприпустимою чергову угоду з РФ без повного звільнення території України

Про це він написав у Telegram.

"Нашою метою є найшвидше встановлення миру. Що довше триває ця війна, то більші ризики для всієї планети. Але цей мир має бути справедливим. Суверенітет і територіальна цілісність України – не тема для компромісів", - зауважив Єрмак.

Він додав, що РФ має звільнити всю територію Україні, включно з Кримом та ОРДЛО.

"Наступ росіян захлинається, вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать. Як це було з двома Мінськими угодами. Для нас це неприпустимо", - підсумував очільник ОП.