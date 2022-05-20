Єрмак назвав неприпустимою чергову угоду з РФ без повного звільнення території України
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Росія за підсумками війни має піти з усієї території України
Про це він написав у Telegram.
"Нашою метою є найшвидше встановлення миру. Що довше триває ця війна, то більші ризики для всієї планети. Але цей мир має бути справедливим. Суверенітет і територіальна цілісність України – не тема для компромісів", - зауважив Єрмак.
Він додав, що РФ має звільнити всю територію Україні, включно з Кримом та ОРДЛО.
"Наступ росіян захлинається, вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать. Як це було з двома Мінськими угодами. Для нас це неприпустимо", - підсумував очільник ОП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.61
- Актуальне
- Важливе