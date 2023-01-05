Єрмак поговорив з Салліваном: обговорили зусилля щодо енергобезпеки України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
"У межах постійного діалогу з американськими союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.
За словами керівника Офісу президента, дуже важливо, щоб партнери України й далі надавали дієву підтримку в забезпеченні оборонних потреб нашої держави для відповідного реагування на майбутні виклики.
Єрмак також нагадав слова Зеленського, сказані за результатами зустрічі з Байденом у Вашингтоні, щодо важливості створення дієвого повітряного щита для України. Адже, руйнуючи ракетами та дронами-камікадзе енергетичну систему нашої країни, Росія прагне використати холод як зброю масового ураження проти мирних громадян.
Згідно з інформацією, співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України.
- 8 грудня 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена провела зустріч із керівництвом енергокомпанії, під час якої вони обговорили можливі варіанти допомоги енергетичній інфраструктурі України.
- 13 грудня 2022 року Сполучені Штати Америки відправили Україні першу партію енергетичного обладнання для підтримки енергоінфраструктури України.
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