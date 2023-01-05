Єрмак поговорив з Салліваном: обговорили зусилля щодо енергобезпеки України

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"У межах постійного діалогу з американськими союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника Офісу президента, дуже важливо, щоб партнери України й далі надавали дієву підтримку в забезпеченні оборонних потреб нашої держави для відповідного реагування на майбутні виклики.

Єрмак також нагадав слова Зеленського, сказані за результатами зустрічі з Байденом у Вашингтоні, щодо важливості створення дієвого повітряного щита для України. Адже, руйнуючи ракетами та дронами-камікадзе енергетичну систему нашої країни, Росія прагне використати холод як зброю масового ураження проти мирних громадян.

Згідно з інформацією, співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України.