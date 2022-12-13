США відправили Україні енергетичне обладнання на суму $13 млн

Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 млн доларів. До нього входить енергетичне обладнання на суму 13 млн доларів. Про це повідомив один з американських чиновників. Інший американський високопосадовець зазначив, що обладнання вилетіло з військової бази в США.

"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може перерости в гуманітарну катастрофу", - заявив один із чиновників.

8 грудня адміністрація президента США Джо Байдена провела зустріч із керівництвом енергокомпанії, під час якої вони обговорили можливі варіанти допомоги енергетичній інфраструктурі України.