США відправили Україні енергетичне обладнання на суму $13 млн
Сполучені Штати Америки відправили Україні першу партію енергетичного обладнання для підтримки енергоінфраструктури України
Про це повідомляє Reuters.
Зазначають, що перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 млн доларів. До нього входить енергетичне обладнання на суму 13 млн доларів. Про це повідомив один з американських чиновників. Інший американський високопосадовець зазначив, що обладнання вилетіло з військової бази в США.
"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може перерости в гуманітарну катастрофу", - заявив один із чиновників.
- 8 грудня адміністрація президента США Джо Байдена провела зустріч із керівництвом енергокомпанії, під час якої вони обговорили можливі варіанти допомоги енергетичній інфраструктурі України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.44
Купівля 39.44Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.89
- Актуальне
- Важливе