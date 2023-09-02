Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном: обговорили український контрнаступ і Формулу миру
У суботу, 2 вересня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої обговорили низку питань
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зокрема, Єрмак розказав Саллівану про обстановку на полі бою й успішне просування Сил оборони на певних ділянках фронту. А також озвучив потреби українського війська для продовження контрнаступу.
Крім того, керівник ОП повідомив радника президента США з питань нацбезпеки про створення робочих груп з розробки пропозицій щодо реалізації кожного з десяти пунктів Формули миру.
Єрмак підкреслив важливість продовження роботи з укладання двосторонніх угод щодо безпекових гарантій для України в межах спільної декларації G7 про підтримку нашої держави.
Він також подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всім американцям за підтримку України у боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.
- Крім того, напередодні радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних установ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе