Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном: обговорили український контрнаступ і Формулу миру

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, Єрмак розказав Саллівану про обстановку на полі бою й успішне просування Сил оборони на певних ділянках фронту. А також озвучив потреби українського війська для продовження контрнаступу.

Крім того, керівник ОП повідомив радника президента США з питань нацбезпеки про створення робочих груп з розробки пропозицій щодо реалізації кожного з десяти пунктів Формули миру.

Єрмак підкреслив важливість продовження роботи з укладання двосторонніх угод щодо безпекових гарантій для України в межах спільної декларації G7 про підтримку нашої держави.

Він також подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всім американцям за підтримку України у боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.