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Салліван зустрівся з очільниками антикорупційної вертикалі України

2 вересня, 2023 субота
04:07
Суспільство Джейк Салліван

Радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних установ

Про це йдеться у заяві Білого дому.

До української делегації увійшли: директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко. Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною в боротьбі з корупцією та в забезпеченні автономії антикорупційних інституцій.

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У заяві Білого дому йдеться, що Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть.

Також, США підтвердили непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.

  • 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.
  • За даними УП та ZN.ua після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.
  • 30 серпня у Раду внесли законопроєкт щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів. Він не є президентською ініціативою - ініціаторами зазначено групу депутатів.

корупція в Україні
НАБУ
США
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