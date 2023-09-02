Салліван зустрівся з очільниками антикорупційної вертикалі України
Радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних установ
Про це йдеться у заяві Білого дому.
До української делегації увійшли: директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко. Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною в боротьбі з корупцією та в забезпеченні автономії антикорупційних інституцій.
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У заяві Білого дому йдеться, що Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть.
Також, США підтвердили непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.
- 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.
- За даними УП та ZN.ua після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.
- 30 серпня у Раду внесли законопроєкт щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів. Він не є президентською ініціативою - ініціаторами зазначено групу депутатів.
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