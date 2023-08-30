Раді пропонують прирівняти корупційні злочини до держзради
У середу, 30 серпня, на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Відповідно до законопроєкту №9659 від 30.08.2023 року пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо прирівняння карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період дії воєнного стану в Україні.
Ініціаторами законопроєкту виступили Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Василь Мокан, Михайло Новіков, Володимир Козак і Валерій Божик.
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Сьогодні проєкт закону було одержано Верховною Радою України та передано на розгляд керівництву.
Фото: ВРУ
- 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.
- За даними УП та ZN.ua після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.
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