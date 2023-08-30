Раді пропонують прирівняти корупційні злочини до держзради

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відповідно до законопроєкту №9659 від 30.08.2023 року пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо прирівняння карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період дії воєнного стану в Україні.

Ініціаторами законопроєкту виступили Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Василь Мокан, Михайло Новіков, Володимир Козак і Валерій Божик.

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Сьогодні проєкт закону було одержано Верховною Радою України та передано на розгляд керівництву.

Фото: ВРУ