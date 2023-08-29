Нардеп Дунда: якщо прирівнювати корупцію до держзради, підслідність має лишатися в антикорупційних органів

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.

"Корупція під час воєнного стану - це акт держзради. Як це можна по-іншому назвати, коли ти послаблюєш державу під час війни? Ти забираєш через свої корупційні діяння гроші у військових, послаблюєш ЗСУ, держапарат на користь своєї кишені. Фактично, ти працюєш на користь ворога - звісно, це державна зрада.", - сказав він.

На думку Дунди, є дві умови, чому прирівняння корупції до держзради - це добре.

"Держзрада - це більші терміни та рівень покарання. По-друге, корупціонери не повинні відкуповуватися в судах і виходити під заставу. Треба зробити, щоб було як при підозрі в держзраді - запобіжний захід лише арешт. Щоб вони до вироку суду сиділи за ґратами. Стосовно НАБУ - питання в тому, як це прописати. Цей законопроєкт потрапить до зали парламенту і ми будемо прописувати так, щоб корупційні злочини розслідувались антикорупційними інституціями, а не розглядалось СБУ", - підсумував нардеп.