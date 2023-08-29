Нардеп Дунда: якщо прирівнювати корупцію до держзради, підслідність має лишатися в антикорупційних органів
Після прирівняння корупції до держзради підслідність має залишатися в НАБУ - не потрібно, щоб такі справи розглядала Служба безпеки України
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.
"Корупція під час воєнного стану - це акт держзради. Як це можна по-іншому назвати, коли ти послаблюєш державу під час війни? Ти забираєш через свої корупційні діяння гроші у військових, послаблюєш ЗСУ, держапарат на користь своєї кишені. Фактично, ти працюєш на користь ворога - звісно, це державна зрада.", - сказав він.
На думку Дунди, є дві умови, чому прирівняння корупції до держзради - це добре.
"Держзрада - це більші терміни та рівень покарання. По-друге, корупціонери не повинні відкуповуватися в судах і виходити під заставу. Треба зробити, щоб було як при підозрі в держзраді - запобіжний захід лише арешт. Щоб вони до вироку суду сиділи за ґратами. Стосовно НАБУ - питання в тому, як це прописати. Цей законопроєкт потрапить до зали парламенту і ми будемо прописувати так, щоб корупційні злочини розслідувались антикорупційними інституціями, а не розглядалось СБУ", - підсумував нардеп.
- 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.
- За даними УП та ZN.ua після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.
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