Єрмак разом з українською делегацією прибули до США
Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки. Обговорюватимуть українську Формулу миру та зміцнення оборони
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.
За його словами, ключовими питаннями будуть українська Формула миру, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці й "ще багато важливих тем".
- Учора Єрмак провів дві телефонні розмови з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе