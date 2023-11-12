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Єрмак разом з українською делегацією прибули до США

12 листопада, 2023 неділя
23:31
Війна з Росією Андрій Єрмак

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки. Обговорюватимуть українську Формулу миру та зміцнення оборони

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.

За його словами, ключовими питаннями будуть українська Формула миру, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці й "ще багато важливих тем".

  • Учора Єрмак провів дві телефонні розмови з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу.
Україна
США
Андрій Єрмак
підтримка України
Світ про Україну
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