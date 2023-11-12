Єрмак разом з українською делегацією прибули до США

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.

За його словами, ключовими питаннями будуть українська Формула миру, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці й "ще багато важливих тем".