Фронт, Формула миру та Близький Схід: Єрмак провів телефонні розмови з Салліваном та Барроу

Про це йдеться у відомстві.

Зазначається, що Єрмак доповів лідерам про актуальну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема про оборонні операції та наступальні дії українських військ. Керівник ОП наголосив на необхідності своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту України.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Було наголошено на необхідності забезпечення роботи гуманітарних коридорів та уникнення жертв серед мирних людей.

Також лідери домовилися про продовження діалогу щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу лідери приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті.