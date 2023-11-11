Фронт, Формула миру та Близький Схід: Єрмак провів телефонні розмови з Салліваном та Барроу
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів дві телефонні розмови з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що Єрмак доповів лідерам про актуальну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема про оборонні операції та наступальні дії українських військ. Керівник ОП наголосив на необхідності своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту України.
Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Було наголошено на необхідності забезпечення роботи гуманітарних коридорів та уникнення жертв серед мирних людей.
Також лідери домовилися про продовження діалогу щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу лідери приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті.
- 28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру. На ній обговорили зокрема питання ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.
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