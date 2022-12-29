Єрмак: Зеленський повинен балотуватися на другий термін

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Країна отримала найкращого президента за 30 років. Я вважаю, що він ще дуже багато зможе зробити для цієї країни. Моя особиста думка, що він повинен піти на другий строк… Я би хотів, щоб Зеленський був президентом України і другий строк".

Єрмак також вірить, що і сам Зеленський захоче лишитись на цій посаді, але запевняє, що з ним цю тему не обговорював і рішення президента може бути будь-яким.

"Це він, це його вибір, це буде його рішення. Я тільки можу говорити про свою думку", - додав Єрмак.

Нагадаємо, коли Зеленський йшов у президенти, він казав, що більше одного терміна лишатись на посту не збирається – про це йшлося у його передвиборчій програмі.

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