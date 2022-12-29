Єрмак: Зеленський повинен балотуватися на другий термін
Голова Офісу президента Андрій Єрмак хотів би, щоб Володимир Зеленський знову балотувався на пост глави держави, хоч він обіцяв перед виборами, що не буде йти у президенти вдруге
Про це Єрмак розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1".
"Країна отримала найкращого президента за 30 років. Я вважаю, що він ще дуже багато зможе зробити для цієї країни. Моя особиста думка, що він повинен піти на другий строк… Я би хотів, щоб Зеленський був президентом України і другий строк".
Єрмак також вірить, що і сам Зеленський захоче лишитись на цій посаді, але запевняє, що з ним цю тему не обговорював і рішення президента може бути будь-яким.
"Це він, це його вибір, це буде його рішення. Я тільки можу говорити про свою думку", - додав Єрмак.
Нагадаємо, коли Зеленський йшов у президенти, він казав, що більше одного терміна лишатись на посту не збирається – про це йшлося у його передвиборчій програмі.
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