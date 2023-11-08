"Ерунда война, главное - манёвр": військовий експерт процитував принцип, за яким діє російська армія
Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, заявив, що російська армія діє за застарілими бойовими статутами, які не враховують сучасну ситуацію на фронті
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Російські генерали воюють так, як їх навчили, а вчили їх ще по бойових статутах сорокових-п’ятдесятих-шістдесятих років, де вони планували велику кількість танків, там йдуть танки й так далі. Вони знають, як діяти й це у них прописано в бойових статутах, а чому вони так роблять, бо якщо вони діють так, як написано в бойових статутах, то попри кількість втрат вони не мають жодних проблем з прокуратурою і тому працюють як було", - пояснює експерт.
Він наголосив, що в Україні таких можливостей немає, немає танкових гармат, як у РФ, проте є достатня кількість протитанкових засобів, які надали партнери, а в такому разі втрачається сенс такої ворожої тактики.
"Це ми з вами розуміємо, що сенсу в цьому нема, але з тої сторони діють зовсім за іншою логікою, нелюдською, тобто там логіка така: командир приймає рішення як написано в бойовому статуті, бо якщо він прийме його якось по-іншому, то проти нього буде діяти прокуратура. Тому вони діють, як у підручнику: попереду йде танк з тралом, позаду десяток танків і вони знищуються; їм абсолютно плювати на те, що немає жодного результату, бо в них результат - сам процес", - сказав Притула.
Військовий експерт процитував принцип російської армії: "Ерунда война, главное - манёвр".
- Крім того, очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику мішаних атак росіян.
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