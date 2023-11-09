ЄС до кінця 2025 року передасть Україні три групи собак-саперів

Про це розповів начальник відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками командування Сил підтримки ЗСУ Леонід Левченко, пише Укрінформ.

За словами українського військового, у Новому Сончі на півдні Польщі відбувся другий етап спеціального курсу дресування собак з пошуку вибухонебезпечних предметів. Упродовж двох тижнів собаки, яких до цього понад пів року навчали в Європі, проводили підготовку в умовах, максимально наближених до українських.

"Це була імітація завалів після вибуху, пошук вибухонебезпечних предметів на дорозі, пошук на залізниці, тобто там, де нам доведеться працювати в Україні", - зазначив кінолог.

За його словами, до України після завершення навчання їде вісім собак, дев’ятий собака не здав на сертифікат.

"Його залишили для підготовки на наступний етап передачі, який відбудеться через пів року. Таких етапів ще буде три, а вся програма триватиме до кінця 2025 року", - зауважив Левченко.

Він поінформував, що після прибуття до України собаки ще повинні будуть здати на український сертифікат. Після того, як їх поставлять на баланс у своїх частинах, вони пройдуть підготовку у кінологічному навчальному центрі у Кам’янець-Подільському.

"Там собаки пройдуть 10-денні курси вже на наші запахи, зокрема тротил, пластид, українського чи радянського виробництва. Західні вибухові речовини мають трохи інший запах. Відтак там вони складуть іспити і після цього повернуться у свої частини, а згодом їх буде направлено для виконання бойових завдань", - додав український військовий.

За словами Левченка, собаки з цього випуску залучатимуться до розмінування Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської областей, а також працюватимуть у навчальному кінологічному центрі у Кам’янці-Подільському.

"Ми працюємо на звільнених територіях: там залучені групи саперів, а кінологічний розрахунок йде в допомогу саперам", - зауважив Левченко.

Він додав, що передані європейськими партнерами собаки-сапери (німецькі, бельгійські і нідерландські вівчарки) мають від 1,5 до 2 років. Вони зможуть активно працювати для пошуку вибухових речовин ще 5-6 років.

Євросоюз у четвер передав Україні другу партію собак-саперів, підготовлених у країнах ЄС, зокрема Фінляндії, Бельгії та Люксембурзі.

Сертифікація собак і їх передача кінологам ЗСУ після двотижневого адаптаційного курсу відбулася в четвер у Карпатському відділі Прикордонної служби РП.

Передані Єврокомісією Україні собаки-сапери забезпечуватимуться спеціальним взуттям, окулярами, жилетами, а також кормом на адаптаційний період до одного місяця. Крім того, собаки додатково мають спеціальні пристрої, які буде прикріплено до їхніх жилетів. Вони допомагатимуть у виявленні радіоактивних елементів.

Додатково в межах цього проєкту українська армія отримала також кілька спеціальних дронів, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої. Зокрема, дрон позначатиме на електронній карті місця, де є металеві предмети. Це прискорить процес виявлення вибухівки і допомагатиме в роботі як собакам, так і саперам.

Орієнтовний бюджет цього проєкту становить 3 млн євро. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів. Першу групу з дев’яти собак-саперів було передано Україні у березні цього року.