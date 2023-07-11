ЄС дозволив технологічним гігантам обмінюватися даними зі США

Про це інформує Euractiv.

У жовтні 2023 президент США Джо Байден підписав виконавчий указ щодо гарантій для особистих даних громадян Євросоюзу. Він передбачав обмеження доступу до цих даних розвідувальних служб США і запровадження належного механізму відшкодування.

Так минулого тижня в США було створено Суд розгляду питань щодо захисту даних. Європейці можуть подавати туди скарги, якщо виявлять, що їхні дані були зібрані із порушенням принципу пропорційності.

Своєю чергою комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що завдяки цій надійній угоді "персональні дані тепер можуть вільно та безпечно" надходити з Європи до Сполучених штатів.