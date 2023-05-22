Про це інформує CNBC.

Зазначають, що таке рішення ухвалили у зв'язку зі справою, яку порушив австрійський захисник приватності Макс Шремс. Він стверджував, що механізм передачі даних громадян Євросоюзу до США не захищає їх від стеження з боку Сполучених Штатів.

Видання пише, що було оскаржено декілька механізмів легальної передачі конфіденційних даних між ЄС і США. Європейський суд скасував один з них, Privacy Shield, у 2020 році. Не зважаючи на це, Meta продовжила надсилати персональні дані до Сполучених Штатів. Ірландська комісія із захисту даних, що контролює діяльність компанії в ЄС, заявила, що в такий спосіб Meta порушила Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Для передачі персональних даних в Євросоюз та за його межі Meta використовувала "стандартні договірні умови", що не було заблоковано жодним судом ЄС. Ірландська комісія із захисту даних зазначила, що ці положення разом з іншими заходами, реалізованими компанією, були ухвалені Єврокомісією. Водночас вона заявила, що ці заходи "не враховують ризики для основних прав і свобод суб'єктів даних", які визначив Європейським судом.

Також комісія зобов'язала компанію Meta "призупинити будь-яку майбутню передачу персональних даних до США упродовж п'яти місяців" з моменту винесення рішення.

Компанія заявила, що планує оскаржувати рішення та штраф.

"Ми оскаржуємо ці рішення і негайно звернемося до судів, які можуть призупинити терміни виконання, враховуючи шкоду, яку ці накази можуть завдати, в тому числі мільйонам людей, які користуються Facebook щодня", - заявили в компанії.

CNBC додає, що штраф у розмірі 1,2 млрд євро є найбільшим штрафом, накладеним на GDPR, який накладали на будь-які компанії за порушення GDPR. Попередній найбільший штраф за порушення GDPR належав компанії Amazon - її зобов'язали виплатити 746 млн євро у 2021 році.