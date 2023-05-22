Про це повідомили Reuters.

"Раніше сьогодні через технічну проблему деякі люди мали проблеми з доступом до Instagram. Ми розв'язали проблему якнайшвидше для всіх, хто постраждав", - заявив представник Meta в інтерв'ю агентству.

Відомо, що компанія не розголошує кількість користувачів, яких торкнувся збій. Вебсайт для відстеження збоїв Downdetector.com показав понад 100 000 інцидентів у США, 24 000 у Канаді та понад 56 000 у Великій Британії.

Понад 180 000 користувачів повідомили про проблеми з доступом до Instagram на піку збою.

Також зазначається, що за даними вебсайту Downdetector.com, який відстежує збої в роботі соцмережі, Instagram не працював для деяких користувачів у неділю приблизно з 17:45 за східним часом (21:45 за Гринвічем). Станом на 20:30 за східним часом кількість повідомлень про перебої зменшилася до трохи більше ніж 7 000.

Downdetector відстежує перебої, зіставляючи звіти про стан з декількох джерел, включаючи користувачів.