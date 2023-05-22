В Instagram стався масовий збій: торкнувся сотні тисяч користувачів, роботу відновлено
Instagram відновив роботу для більшості користувачів після того, як технічна проблема, що порушила роботу тисяч людей, була розв'язана
Про це повідомили Reuters.
"Раніше сьогодні через технічну проблему деякі люди мали проблеми з доступом до Instagram. Ми розв'язали проблему якнайшвидше для всіх, хто постраждав", - заявив представник Meta в інтерв'ю агентству.
Відомо, що компанія не розголошує кількість користувачів, яких торкнувся збій. Вебсайт для відстеження збоїв Downdetector.com показав понад 100 000 інцидентів у США, 24 000 у Канаді та понад 56 000 у Великій Британії.
Понад 180 000 користувачів повідомили про проблеми з доступом до Instagram на піку збою.
Також зазначається, що за даними вебсайту Downdetector.com, який відстежує збої в роботі соцмережі, Instagram не працював для деяких користувачів у неділю приблизно з 17:45 за східним часом (21:45 за Гринвічем). Станом на 20:30 за східним часом кількість повідомлень про перебої зменшилася до трохи більше ніж 7 000.
Downdetector відстежує перебої, зіставляючи звіти про стан з декількох джерел, включаючи користувачів.
- 20 травня повідомлялося, що влітку Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе