Instagram представить конкурента для Twitter
Влітку Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter
Про це повідомляє Bloomberg.
Зараз компанія тестує ідею нового проєкту зі знаменитостями та інфлюенсерами. На широкий загал додаток може вийти вже у червні цього року.
Зазначається, що він буде окремим від Instagram, але дозволить людям об'єднувати акаунти. Також проєкт може бути сумісним з іншими програмами-конкурентами Twitter, включно з Mastodon.
За словами викладачки соціального маркетингу та маркетингу впливу в Каліфорнійському університеті Лії Хаберман, Meta, яка володіє Instagram, може випередити задум Маска перетворити Twitter на "додаток для всього", з великою кількістю функцій, крім інформаційних постів. Для цього Meta має просто консолідувати весь досвід, який вона має.
- Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.
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