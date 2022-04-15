ЄС готує нафтове ембарго проти Росії після другого туру виборів у Франції
Обговорення нафтового ембарго проти Росії буде винесене на розгляд чиновників на кінець квітня або початок травня
Про це повідомляє The New York Times.
Найшвидше пропоноване ембарго ЄС буде винесено на переговори після останнього раунду виборів у Франції 24 квітня.
За словами чиновників, розгляд запровадження нафтового ембарго перенесено саме на такий час, щоб гарантувати, що вплив на ціни не підживить проросійську кандидатку Марін Ле Пен і не зашкодить шансам президента Еммануеля Макрона на переобрання.
Дотепер нафтове ембарго не розглядалося як опція через сильну залежність таких країн як Німеччина та Угорщина.
Відомо, що, після введення ембарго, країнам планують надати часовий "буфер" для пошуку нових постачальників.
- Нагадаємо, нещодавно Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії в Польщу. Закон передбачає, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також можливість заморожування активів суб’єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.
- Раніше рішення запровадити ембарго на російські газ і нафту підтримала також Ірландія.
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