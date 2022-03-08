ЄС готує нові санкції проти російських олігархів і білоруських банків, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.



Проєкт санкцій був прийнятий виконавчою владою ЄС 8 березня вранці і буде обговорений європейськими послами на зустрічі у вівторок.



За інформацією видання, нові санкції заборонять трьом білоруським банкам доступ до банківської системи SWIFT і додасть ще кількох російських олігархів і законодавців до чорного списку ЄС.



Одне джерело повідомило, що в пакеті також перераховані олігархи та члени Ради Федерації Росії, яка є верхньою палатою російського парламенту.



Пакет також заборонить експорт з ЄС військово-морського обладнання та програмного забезпечення до Росії та надасть рекомендації щодо моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій Євросоюзу.



Нагадаємо, ЄС уже виключив із SWIFT сім російських банків, але не включав до списку санкцій білоруські банки.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлених на порти та кораблі, а також подальші обмеження щодо технологій, які використовуються у військовій техніці.

Очікується, що 8 березня Єврокомісія представить пропозиції щодо того, як швидко позбутися залежності ЄС від російського викопного палива.