ЄС готує санкції проти глави російської церкви Кіріла – ЗМІ

Ппро це з посиланням на агентство AFP у Twitter пише видання "Європейська правда".

Агентство посилається на відповідний документ Європейського Союзу: "ЄС пропонує накласти санкції на главу Російської православної церкви", – сказано у повідомленні агентства.

26 квітня лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Кіріла (Гундяєва) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців. Порошенко також вважає, що Україна має показати приклад, неухильно виконуючи закони про боротьбу з колабораціонізмом та про обов’язок перейменування УПЦ МП.

Заклик Петра Порошенка запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Кіріла (Гундяєва) викликав істерику серед російських можновладців.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв розродився патетичним пропагандистським дописом на захист РПЦ і заявив про "антиросійське шаленство", в якому "вимагають санкцій щодо Патріарха Московського і всієї Русі".





А "ватажок неканонічних розкольників з ПЦУ кричить про російсько-більшовицькі орди, що захопили Україну. Нацисти здійснюють набіги на православні храми Української православної церкви Московського патріархату, загрожуючи вбивствами священиків та парафіян", – пише Медведєв.

Петро Порошенко у своєму зверненні зазначив, що "предстоятель РПЦ Кіріл (Владімір Гундяєв) неодноразово публічно підтримував злочини РФ проти нашої держави, публічно "благословляючи» агресорів".

"Ми закликаємо світ застосувати санкції проти РПЦ як організації – посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Владіміра Гундяєва та інших представників керівництва. Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки РПЦ і її керівництва, які знаходяться за межами РФ, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно", – переконаний Петро Порошенко.



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Фото: reuters