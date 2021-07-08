ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2", - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв'ю виданню LRT, передає урядовий портал.

За його словами, ця можливість передбачена вимогами Третього енергопакету ЄС.

"Навіть якщо "Північний потік" запрацює, компетентні органи ЄС мають можливість обмежити використання "Газпромом" трубопроводів "Опал" та "Євгал", які є наземними продовженнями як "Північного потоку", так і "Північного потоку-2" відповідно до вимог Третього енергетичного пакету ЄС", - сказав Шмигаль.

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